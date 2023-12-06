Ученики школы архитектуры и дизайна создали иллюстрированный «путеводитель» по древнему...

Ученики школы архитектуры и дизайна создали иллюстрированный «путеводитель» по древнему Владимиру«Перед вами уникальная книга-путеводитель по древнему Владимиру, выполненный руками учеников школы архитектуры и дизайна «Ардиз». Каким был наш город 1000 лет назад? Мы попытались представить - какие люди тогда жили в нашем городе, как они выглядели, в каких домах вели быт, чем занимались…» - рассказывает преподаватель Анастасия Мальцева.Авторы удивительной книги – дети 12-14 лет, которые интересуются историей и архитектурой древнего Владимира.«На каждом развороте вас встретят персонажи из древней Руси, которые расскажут немного о своей жизни, о своих занятиях. Здесь вы найдете князя, рыбака, купчиху, кудесника, лучника и богатыря, узнаете откуда брали краски для росписи, и как создавали каменное кружево на Дмитриевском Соборе, как устроена бревенчатая изба, какие волшебные травы росли в нашем крае…» - поясняют ученики школы архитектуры и дизайна.После просмотра этой книжечки ребятам – гостям города, например, будет легче находить и узнавать старинные объекты в современном Владимире. Кстати, объёмная карта с указаниями поможет и с маршрутами.Этот «путеводитель» может стать «новым другом» для самых юных туристов, которым зачастую не хочется слушать длинные лекции о памятниках. А вот – полистать иллюстрации, прочитать книгу на «языке» таких же, как они сами, ребят - это интересная идея!Владимир туристический может стать еще более привлекательным для самых маленьких гостей областного центра.Анастасия Мальцева – преподаватель и архитектор (по образованию) призналась, что в ее практике уже есть несколько иллюстрированных книг. Но вот чтобы дети – сами стали авторами изображений, да и еще и «путеводителя» по древнему Владимиру - это новый опыт для всех.Идея создания книги возникла спонтанно. Была пара попыток провести с ребятами курс иллюстрации, освоить основы сюжетной композиции, продумать персонажей, но как-то ребят это не вдохновило. Вот и пришла идея – изучить Владимир детально, погрузиться в глубину веков, узнать – что было 1 000 лет назад:- Мы провели уроки в Историческом музее, где представлен подробный макет древнего Владимира, делали зарисовки с натуры, выбрали своих персонажей, искали достоверную информацию о том, чем они могли бы заниматься. А также ребята очень внимательно изучили карту города, где - какие объекты, - рассказывает Анастасия. – Мы постарались не персонализировать персонажей. Например, князь у нас - просто князь. И рассказывает он в целом о своей жизни. Это сделано умышленно, чтобы избежать неточностей, ведь историки сами годами спорят: кто - кем был… и когда. В итоге лично у нас получились интересные маленькие истории про каждого. Ребят это очень увлекло, они обсуждали своих героев, старались точно отразить их характеры. Теперь представляем нашу работу на суд публике!Юные авторы надеются, что этот небольшой, но красочный «путеводитель» привлечет внимание их ровесников и неравнодушных жителей города. История – она же такая увлекательная! Особенно – иллюстрированная.И кто знает, быть может у этой идеи действительно есть будущее. Было бы интересно – увидеть данный «путеводитель» в печатном виде - на стендах туристических центров во Владимире или Суздале.«А, вдруг…?» - верят будущие владимирские дизайнеры и архитекторы. Тем более, что на носу Новый год. И можно наконец-то загадать самое заветное желание.Текст: Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Видео и фото: Анастасия Мальцева