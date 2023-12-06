На ярмарке вакансий, организованной службой занятости населения Владимирской области, свыше 50 предприятий региона представили более 800 квотируемых рабочих мест для инвалидов.

На ярмарке вакансий, организованной службой занятости населения Владимирской области, свыше 50 предприятий региона представили более 800 квотируемых рабочих мест для инвалидов. Об этом рассказала областного правительства.В частности, в 33-м регионе люди с ограниченными возможностями здоровья могут трудиться водителями, слесарями, почтальонами и экономистами. Работодатели предлагают им зарплату от 20000 до 100000 рублей.Отмечается, что мероприятия в рамках «Единого дня инвалидов» состоялись во всех владимирских филиалах кадрового центра «Работа России» и собрали свыше 260 ищущих работу граждан. Участникам помогли составить резюме, а также провели для них профориентационные тренинги и организовали встречи с руководителями организаций.