Во вторник, 5 декабря, в столице 33-го региона начались соревнования X Спартакиады сотрудников городской администрации.

Во вторник, 5 декабря, в столице 33-го региона начались соревнования X Спартакиады сотрудников городской администрации. Об этом рассказала мэрии Владимира.На открытии мероприятия в спортзале Городского центра здоровья присутствовал глава города Дмитрий Наумов, который отметил, что спорт не просто повышает физическую активность чиновников, но и вырабатывает у них командный дух.В нынешнем году на Спартакиаду заявились 7 команд. Участникам предстоит проявить себя в состязаниях по волейболу, мини-футболу и настольному теннису. Завершатся соревнования 21 декабря.