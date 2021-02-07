На пожаре в многоквартирном доме в Гороховце погиб пенсионер. Поздно вечером 6 февраля в МЧС области поступил сигнал о возгорании в доме №26 по улице Гагарина. На место прибыли

На пожаре в многоквартирном доме в Гороховце погиб пенсионер. Поздно вечером 6 февраля в МЧС области поступил сигнал о возгорании в доме №26 по улице Гагарина. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Они установили, что в одной из квартир горят постельные принадлежности на диване. Огонь потушили на площади 3 квадратных метра. На диване был обнаружен мужчина,