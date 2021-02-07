Только за минувшие сутки во Владимирской области произошло 15 пожаров в жилых домах. Неутешительной статистикой делятся в МЧС области. В них погибло 3 человека. И причина этих трагедий –

Только за минувшие сутки во Владимирской области произошло 15 пожаров в жилых домах. Неутешительной статистикой делятся в МЧС области. В них погибло 3 человека. И причина этих трагедий – неосторожное обращение с огнём при курении. В тревожном ведомстве просят жителей региона не курить в постели, а также правильно эксплуатировать различные нагревательные приборы. Главное управление МЧС