15 домов во Владимире останутся без тепла и горячей воды из- за ремонтных работ, сообщила...

15 домов во Владимире останутся без тепла и горячей воды из- за ремонтных работ, сообщила пресс-служба администрации Владимира.Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» информирует о проведении ремонтных работ на тепловых сетях в районе дома № 32-а по проспекту Строителей.В связи с производством ремонтных работ, 7 февраля с 09.00 и планово до 20.00 будет ограничено теплоснабжение домов по следующим адресам: ул. Чернышевского, д. № 7-б, проспект Строителей, д.д. № 24, 24-а, 24-б, 26, 26-а, 26-б, 28, 28-а.Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» также информирует о проведении ремонтных работ на тепловых сетях в районе дома № 7-б по ул. Ильича.Кроме того, будет ограничено теплоснабжение домов по следующим адресам: ул. Ильича, д. № 7-б, ул. Княгининская, д.д. № 6-а, 7, 7-в, ул. 2-я Никольская, д.д. № 6, 8.Фото пресс-служба администрации Владимира.