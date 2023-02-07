Тепло вернулось в здания лишь после вмешательства прокуратуры.

В Муроме собственники 24 домов и школьники замерзали из-за плохого теплоснабжения. Тепло вернулось в здания лишь после вмешательства прокуратуры.Во время январских заморозков температура подачи теплоносителя оказалась ниже норматива на 17 градусов. Коммунальную халтуру на себе ощутили учащиеся и учителя школы №15, а также жители 24 домов. Температура в школьных кабинетах составляла 16 градусов, хотя по закону не должна быть ниже 18. Аналогичные нарушения выявлены в квартирах десятков МКД.Директору Муромского филиала «Владимиртеплогаза» внесено представление. Недостатки устранены. На виновника завели административное дело. Штраф составит от 500 до 1000 рублей.