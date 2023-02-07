Он сложил свою голову в боях под деревней Орлянка в Харьковской области.

В Селивановском районе похоронили 19-летнего выпускника кадетского корпуса, на Украине. Он сложил свою голову в боях на территории Харьковской области.Парень родился в июне 2003 года в деревне Новлянка. Окончил местную среднюю школу, занимался греко-римской борьбой. После 9 класса поступил в кадетский корпус имени Д. М. Пожарского в ЗАТО Радужный. Отправился в армию, где после службы в мотострелковой бригаде подписал контракт. Погиб 24 января.Отпевание солдата состоялось 7 февраля в Георгиевском храме Новлянки. Юноша награжден Орденом Мужества посмертно.