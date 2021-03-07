Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В 14-16 07 марта 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Судогда, ул. Гагарина, д. 19.- Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. По прибытии к месту пожара наблюдался дым из подвала дома. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и ликвидировали пожар мусора в подвале дома на площади 4 кв. м., - сказано в сообщении ведомства.Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 14 человек из них 4 ребенка. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области