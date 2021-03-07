Инспекторы ОГИБДД и дружинники поздравляли автоледи с наступающим праздником и вручали цветы с пожеланиями безопасных дорог.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и представители народной дружины «Дорожный надзор» в рамках ежегодной акции «Цветы для автоледи», приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта, поздравили участниц дорожного движения с этим замечательным весенним праздником.Инспекторы ДПС и помощники из народной дружины останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола. Стандартная процедура проверки документов заканчивалась не совсем обычно – каждую автоледи инспекторы и дружинники поздравляли с наступающим праздником и вручали цветы с пожеланиями безопасных дорог.Создавать весеннее настроение в преддверии Международного женского дня для инспекторов ДПС уже стало доброй традицией. Однако, каждый раз для участниц акции она становится приятной неожиданностью. Дамы с улыбкой выразили благодарность стражам правопорядка и дружинникам за неожиданный сюрприз и пообещали соблюдать Правила дорожного движения.Цветы и поздравления получили сотрудницы полиции и местные жительницы, посетившие Отдел в этот день.Стражи правопорядка напомнили женщинам, что они самые красивые, обаятельные и любимые на всем свете. Самой лучшей наградой для полицейских стали искренние слова благодарности.