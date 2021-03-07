Пожарные не дали сгореть Свято-Успенский храм в посёлке Ставрово Собинского района. ЧП произошло около 11 утра 7 марта. В храме загорелась котельная. Пожарные не дали пламени распространиться

Пожарные не дали сгореть Свято-Успенский храм в посёлке Ставрово Собинского района. ЧП произошло около 11 утра 7 марта. В храме загорелась котельная. Пожарные не дали пламени распространиться и ликвидировали возгорание на 4 квадратных метрах. Пострадало помещение котельной и имущество. Обошлось без пострадавших. Всего огнеборцы эвакуировали 35 человек, из них 5 детей. На вызов о пожаре