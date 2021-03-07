Дизайнеры приобрели квартиру- сталинку. И теперь в своем инстаграм-блоге ведут школу ремонта.

Каждый месяц года- как утверждают ситуационные аналитики- имеет свою характеристику. Так вот лучшее в марте с их слов- это творческий процесс. Причем творчество - в обыденных вещах , например в ремонте квартиры. Поэтому заряжаемся мартовским порывом семьи Аркатовых . Дизайнеры приобрели квартиру- сталинку. И теперь в своем инстаграм-блоге ведут школу ремонта.Так сталинской квартире возвращают прежний вид. Полы реставрируют, восстанавливают испорченную лепнину. Старые обои отходят с трудом. Под ними - газеты 60х годов прошлого века. На кухне - печь. Ей владельцы квартиры Арсений и Дарья тоже планируют вернуть прежний вид.- Я думаю, что мы прям покроем её плиткой так же, как печи раньше покрывались. Она, конечно, функционировать не будет. Но создадим видимость работающей печи.Дарья и Арсений специально искали "сталинку". Тут толстые стены с прослойкой из мешковины, высокие потолки под три метра и большие окна. Но для семьи дизайнеров важно, чтобы дом был с историей.Арсений Аркатов, владелец квартиры:- Этот до выбрали, потому что он среди сталинок выделяется, он уникальный. Это дом-коммуна, он довоенный. Здесь четыре этажа жилых с обычными квартирами. И последний этаж, пятый - это коммуналка.Дом на улице Дворянской построен в 30-х. До войны принадлежал заводу. В коммуналках жили рабочие. Кто заселился сюда потом, сказать сложно. Дарья и Арсений постоянно находят вещи прежних владельцев. Тут билеты Мальцовского училища, старинные открытки и фотографии.- На этих фотографиях присутствует одна и та же женщина. И, наверное, она была студенткой Мальцовского ремесленного училища. И то её потерянные фотографии.Среди "сокровищ" - значки советских времён и юбилейные монеты. Все находки Арсений и Дарья бережно хранят. Особенно дорога эта Рождественская открытка. На обратной стороне - трогательные слова поздравления. Не всё прочитывается с первого раза.- Здравствуй, дорогой дяденька Григорий Иванович и тетенька Дарья, и все ваше семейство. Первым делом спешу Вас поздравить с праздником Рождества Христово. И желаю вам встреить в радости, ваш любящий кто-то.Знаменитой эту сталинку сделала крыша. Точнее её необычная форма - скат. К середине прошлого столетия во Владимире в стиле сталинского классицизма застроят целые улицы. Сталинские "ансамбли" появятся на Горького, Тракторной и Фрунзе (ныне Большой Нижегородской). Особое внимание - главным, так называемым, "парадным" улицам, - объясняет архитектор Людмила Басманова. Дома тут выше, а фасады богаче украшены.Людмила Басманова, член ВРО "Союз архитекторов России" :- Сквер 850летия - бывшая улица, которая идеологически соединяла ВлГУ и Тракторный завод. Сначала появился Тракторный завод. То есть это была такая парадная улица, которая поведёт молодых специалистов прямо к месту их будущей работы. А вокруг жилые дома, которые должны быть прекрасны и должны демонстрировать это светлое коммунистическое будущее.Для сталинского классицизма важны детали и фрагменты. Узкие декоративные балконы, колонны и необычные карнизы. Отдельный штрих - фронтоны. Они завершают композицию здания. Украшения были функциональны. Например, с помощью башенок обозначались перекрёстки. Важно и единство с архитектурой всего города. Во владимирских сталинках отражена его история.Людмила Басманова, член ВРО "Союз архитекторов России" :- Вот эти арки на этом здании, мне кажется, каким-то образом напоминают о Владимиро-Суздальской архитектуре и её достаточно воинственном прошлом со времён Монголо-татарского ига. Но, сразу говорю, это только общая идея.Еще лет двадцать назад многие владельцы квартир старались упаковать немодные сталинки в современные материалы, навесные потолки скрывали лепнину , паркет застилали ковролином. Теперь мода - на стороне истории. Какой она была , Арсений и Дарья рассказывают в инстаграме. Нина Глизница, Александр Чунаев, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".