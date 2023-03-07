Президент РФ Владимир Путин назначил главу УФСИН по Владимирской области Алексея Гиричева заместителем директора Федерального ФСИН. Глава страны подписал соответствующий указ. Алексей

Президент РФ Владимир Путин назначил главу УФСИН по Владимирской области Алексея Гиричева заместителем директора Федерального ФСИН. Глава страны подписал соответствующий указ. Алексей Гиричев в 1996 году вступил в должность младшего инспектора следственного изолятора в Иркутской области. Его неоднократно повышали, в том числе до начальника УФСИН по Воронежской области. Управление ФСИН по Владимирской области он возглавлял