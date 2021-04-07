Злоумышленники похитили и сдали в пункт приема 190 кг металла.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 31 и 37-летнего жителей города Гусь-Хрустальный. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемые, пользуясь отсутствием хозяев, проникли на территорию дачного участка в городе Гусь-Хрустальный, откуда похитили металлические листы, общей массой около 190 кг.Загрузив изделия в автомобиль, злоумышленники покинули место совершения преступления.Потерпевший, обнаружив пропажу имущества, обратился в полицию.Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий на территории районного центра.В содеянном мужчины сознались и пояснили, что похищенное сдали в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на личные нужды.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемым статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.