Для организации безаварийного прохождения весеннего половодья на участке реки Клязьмы в городе Вязники принято решение о снятии понтонного моста, соединяющего город с Заречной зоной.

Для организации безаварийного прохождения весеннего половодья на участке реки Клязьмы в городе Вязники принято решение о снятии понтонного моста, соединяющего город с Заречной зоной.Напомним, несколькими днями ранее с моста были сняты аппарели и прекращено автотранспортное движение. Мост был переведён в пешеходный режим. В настоящее время в связи с ледоходом мост убран полностью.Также, силами администрации Вязниковского района организована работа лодочной переправы. Заключён муниципальный контракт на перевозку населения с местными организациями. Сотрудниками ГИМС МЧС России проведено освидетельствование лодочной переправы. На текущий момент уже осуществлена перевозка 36 человек, в том числе 1 ребёнка, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области..Всего на противоположном берегу Клязьмы расположены 16 населённых пунктов, в которых проживает более 700 человек. В целях решения вопросов жизнеобеспечения население проинформировано через старост населённых пунктов и представителей администрации района, в городе Вязники определены 3 пункта временного размещения для расположения людей при необходимости.Кроме того, сообщается, что в местных ФАПах создан запас медикаментов. Для обеспечения продуктами питания и предметами первой необходимости работают 2 магазина и 2 киоска, там также созданы запасы. Установлено, что среди населения Заречной зоны в настоящее время нет граждан, нуждающихся в постоянном медицинском уходе.