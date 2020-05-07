Онлайн акцию поддержали сотрудники ЦПЭ УМВД России по Владимирской области.

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области присоединились к фото-флешмобу «Это наша Победа». Полицейские регулярно проводят профилактическую работу среди подрастающего поколения, напоминая о важности толерантного отношения друг к другу и благодарности за подвиг, совершенный народом, освободившим родную землю от немецко-фашистки захватчиков.Начальник ЦПЭ регионального УМВД Михаил Астафьев отмечает, что участие в акции, инициированной ГУПЭ МВД России, – ещё одна возможность выразить благодарность всем, кто принимал участие в боевых сражениях и ковал Победу в тылу, сказать «Спасибо!» за мирную жизнь сегодня.Подобные акции помогают формированию исторической памяти поколений, способствуют нравственному воспитанию и гражданской позиции молодежи. К участию в фото-флешмобе приглашаются школьники, студенты, активисты и члены молодежных общественных объединений.Стилизованные фото мирной жизни и достопримечательностей 33 региона можно разместить в социальных сетях, сопроводив их хэштегами #ЭтоНашаПобеда #РодныеСпасибо, #Победа75.