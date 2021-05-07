Иск был удовлетворён. Решение Фемиды пока не вступило в законную силу.

Во Владимирской области суд администрацию Бавленского сельского поселения открыть для жителей общественную баню.Люди пожаловались в прокуратуру на отсутствие помывочной на территории посёлка Бавлены. В ходе проверки надзорный орган выявил нарушение прав заявителей в сфере бытового обслуживания.Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, на момент проверки в муниципальном образовании общественная баня отсутствовала.С целью устранить несправедливость прокуроры подали на местные власти в суд.Иск был удовлетворён. Решение Фемиды пока не вступило в законную силу.