Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 53 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 32 324 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (15 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 53 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 32 324 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (15 новых пациентов за сутки). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир – 7409 Гусь-Хрустальный – 3934 Муром – 3553 Ковров – 2315 Александров – 2027 Петушки