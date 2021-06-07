Давно мечтали о новой косметике для бровей? Дни.ру дарят подарки! Десять счастливчиков станут обладателями потрясающих бьюти-боксов от Browmart, а еще один выиграет суперприз.

Давно мечтали о новой косметике для бровей? "Дни.ру" дарят подарки! Десять счастливчиков станут обладателями потрясающих бьюти-боксов от , а еще один выиграет суперприз.В стандартный подарок входит набор хны в черном цвете, сыворотка для роста бровей MAYAMY Oh my Grow и мыло. Тот, кому достанется суперприз, получит еще и состав для долговременной укладки бровей SEXY BROW PERM, коричневую гель-краскуBRONSUN, а также комплект для биотатуажа SEXY BROW HENNA в темно-коричневом цвете.Чтобы был шанс получить один из десяти стандартных наборов, достаточно выполнить три простых условия:Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;Подпишитесь на ;Поставьте лайк этой публикации.Чтобы была возможность выиграть суперприз, нужно подписаться на аккаунт наших партнеров и поставить лайк записи о розыгрыше (закреплена в актуальном) .Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 14 июня.