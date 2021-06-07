07.06.2021

2021-06-07 10:20:05

За сутки 50 человек заболели коронавирусом во Владимирской области

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 июня 2021 года лабораторно подтверждено 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



11 случаев во Владимире, 5 сл. в Муромском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Гороховецком районе.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 884 случая заболевания.



7738 случаев во Владимире, 4102 сл. в Гусь-Хрустальном, 3724 сл. о. Муром, 2425 сл. в Ковровском, 2138 сл. в Александровском, 1988 сл. в Петушинском, 1429 сл. в Юрьев-Польском, 1319 сл. в Вязниковском, 1511 сл. в Кольчугинском, 1268 сл. в Суздальском, 1049 сл. в Собинском, 1063 сл. в Киржачском, 939 сл. в Меленковском, 780 сл. в Камешковском, 748 сл. в Гороховецком, 718 сл. в Селивановском, 523 сл. в Судогодском, 422 сл. в г. Радужном.