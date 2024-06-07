Холодный атмосферный фронт продолжит понижать температуру воздуха во Владимирской области
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Холодный атмосферный фронт продолжит понижать температуру воздуха во Владимирской области
По прогнозам синоптиков центра "Фобос", погоду в 33-м регионе будет формировать связанный с уходящим на юго-восток циклоном, холодный атмосферный фронт.
Завтра (8 июня 2024 года) во Владимирской области будет прохладно, но сухо - без осадков.
Температура воздуха днем до +22..+23°C. Ночью столбик термометра опустится до +14...+16°C.
Ветер западный, 5-10м/с
Атмосферное давление 743-744 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды на 8 июня 2024 года
Наши предки говорили: раки выходят на берег - перед дождем и ненастьем. Если утки без конца ныряют и плещутся в воде - к дождю. Существовала в народе и такая погодная примета: прилив реки - к ясной погоде, отлив - к осадкам.
Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky