По обвинению в краже перед судом предстанет 40-летний житель Ковровского района.

По обвинению в краже перед судом предстанет 40-летний житель Ковровского района. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл 11 мая на улице Моховой в райцентре. Правоохранители выяснили, что гражданин приметил во дворе одного из домов мотоцикл стоимостью 170 тыс. рублей и захотел на нём проехаться. Однако мужчина не знал, как его завести, и покатил транспортное средство в свой гараж.По дороге гражданина остановили полицейские. Транспортное средство изъяли и вернули хозяину.