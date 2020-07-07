В Крыму задержали семь исламистов запрещенной в России группировки. Они занимались вербовкой и распространением террористических текстов, рассказал пресс-центр ФСБ России. В официальном ..

В Крыму задержали семь исламистов запрещенной в Россиигруппировки. Они занимались вербовкой и распространением террористическихтекстов,рассказал пресс-центр ФСБ России.В официальном сообщении говорится, что силовикам удалось взять трехглаварей и четырех рядовых участников запрещенной организации. Задержанныераспространяли идеологию террористов среди жителей полуострова и вербовалиучастников движения среди крымских мусульман.В ходе обысков у фигурантов были найдены и изъяты запрещенныематериалы. В отношении террористов были возбуждены уголовные дела, сообщает "".