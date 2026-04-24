По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире и местами по области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица. 374 энергетика и 179 единиц техники находятся
<a href="https://33live.ru/novosti/24-04-2026-91-brigada-vladimirenergo-gotova-k-likvidacii-posledstvij-nepogody.html" target="_blank">91 бригада «Владимирэнерго» готова к ликвидации последствий непогоды</a> - По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире и местами по области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица. 374 энергетика и 179 единиц техники находятся
[url=https://33live.ru/novosti/24-04-2026-91-brigada-vladimirenergo-gotova-k-likvidacii-posledstvij-nepogody.html]91 бригада «Владимирэнерго» готова к ликвидации последствий непогоды[/url] - По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире и местами по области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица. 374 энергетика и 179 единиц техники находятся