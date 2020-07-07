Вдоль тротуаров установят освещённые площадки для отдыха с лавочками, цветниками и газонами

Администрация города Владимира совместно с жителями согласовали создание нового пешеходно-велосипедного общественного пространства протяженностью в километр на улице Соколова-Соколёнка.По плану, предоставленному городской администрацией, на участке от улицы Комиссарова до улицы Куйбышева планируется проложить около километра велосипедных дорожек шириной 2,5 метра, а параллельно им – почти 2 км тротуаров такой же ширины. Для удобства пешеходные и велосипедные маршруты разделят ограждениями, а вдоль тротуаров установят освещённые площадки для отдыха с лавочками, цветниками и газонами на площади 17 тысяч квадратных метров.В ближайшее время городское управление ЖКХ подготовит документацию для проведения конкурса по выбору подрядчика. Улицу должны благоустроить уже в этом году.Напомним, что решение по благоустройству улицы принималось совместно с жителями города Владимира, голосовавшим за проведение этих работ. Более 85% респондентов проголосовали «за».