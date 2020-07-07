Ему грозит до 20 лет лишения свободы

Во Владимире завершилось расследование уголовного дела 31-летнего ярославца, задержанного в марте 2020 года с более 20 граммами наркотической «соли». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.По информации полиции, мужчину с поличным задержали 13 марта во Фрунзенском районе города Владимира, когда тот оставлял закладки. С собой у него обнаружили 25 свёртков в синей изоленте, в которых было более 20 грамм «соли».Мужчине предъявлено обвинения по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Свою вину обвиняемый признал, ему грозит до 20 лет лишения свободы.