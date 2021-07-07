Учитывая рост заболеваемости коронавирусом во Владимирской области развернуто 220 новых коек. Из них: 180 появилось в ОКБ, 30 – в Областной психиатрической больнице №2, по 5 – в ЦГБ Коврова и ..

Учитывая рост заболеваемости коронавирусом во Владимирской области развернуто 220 новых коек. Из них: 180 появилось в ОКБ, 30 – в Областной психиатрической больнице №2, по 5 – в ЦГБ Коврова и Ковровской многопрофильной городской больнице №1.На 7 июля в больницах региона действует 1731 койка для пациентов с ковидом инфекцией. При этом занято 79,7% или 1380 мест, свободна – 351 койка.35197 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 238 человек.За период наблюдения в области отмечено 1298 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.