Применение смарт-контрактов с цифровым рублем позволит обеспечить для физических лиц прозрачность расчетов.

О предоставлении предложений по базовым сценариям применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических и юридических лиц в рамках Финансового конгресса Банка России рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.«Современному обществу уже недостаточно просто совершать перевод со счета на счет. Существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок, появится безопасная среда для программирования смарт- контрактов», — рассказал Вадим Кулик в ходе своего выступления.Применение смарт-контрактов с цифровым рублем позволит обеспечить для физических лиц прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. Это может быть удобно при использовании «детских» кошельков, когда необходимо осуществлять траты только по заданному списку или установить запрет на покупку отдельных категорий товаров. А также для переводов физлиц на различные цели, например, на благотворительность, когда важна прозрачность расчетов.Это может быть применимо для самоисполняемых сделок. Например, для сбора денег с автоматическим переводом получателю при достижении нужной суммы, автоматического поздравления по списку контактов с последующим переводом определенной суммы в заданную дату или автоматического пополнения цифрового кошелька при достижении установленного минимального баланса или при получении зарплаты. Возможен перевод цифровых рублей на кошелек банка для гарантии их дальнейшего перевода с подтверждением через банковское приложение по аналогии с аккредитивом.Юридическим лицам применение смарт-контрактов с цифровым рублем позволит автоматизировать проведение расчетов по договорам, а также осуществлять мониторинг их целевого использования, в том числе при госзакупках и госконтрактах. Эта функциональность будет полезна и для участников финансового рынка, и для бизнеса.Функционал смарт-контрактов позволит обеспечить для юрлиц автоматическое перечисление цифровых рублей с кошелька головной организации на кошельки дочерних или зависимых организаций для исполнения их платежей в случае недостаточности собственных средств. Cмарт-контракты также позволяют автоматически формировать платежные документы и осуществлять перевод цифровых рублей по заранее заданным условиям — выплата заработной платы, налоговые платежи, погашение по сроку кредита, расчеты с поставщиками и т.д. Также это обеспечивает сокращение трудозатрат на проведение платежей на стороне клиента.ВТБ активно принимает участие в работе над цифровым рублем с момента запуска проекта Банком России в 2020 году. В прошлом году банк провел тестирование прототипа платформы цифрового рубля Банка России. Во время этой работы проводилось тестирование различных операций с цифровыми рублями — открытие и закрытие кошельков, переводы между физлицами, а также оплата в пользу юрлиц.Следующий этап — это пилотирование операций в цифровых рублях на реальных деньгах. Как заявлялось, это произойдет после принятия законопроектов по цифровому рублю. Пилотирование будет проходить на ограниченном круге торгово-сервисных предприятий и физических лицах из числа сотрудников банка, а также других банков участников-пилота. Со стороны банка такая фокус-группа уже сформирована. По результатам работы на фокус-группе можно будет оценить готовность запуска платежей цифровым рублем в целом.