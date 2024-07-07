14 июля 2024 года жителей и гостей города приглашают на фестиваль «Владимирская вишня» 14 июля...

14 июля 2024 года жителей и гостей города приглашают на фестиваль «Владимирская вишня»14 июля владимирцы и гости города снова попадут в атмосферу вишневого спаса. Как поясняют организаторы, в этом году у праздника будет новое название - культурно-исторический фестиваль «Владимирская вишня». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира.Он пройдет в историческом центре Владимира. Как и прежде, главными локациями фестиваля станут Спасский холм и пешеходная улица Георгиевская.Уже в этом году в программе праздника появятся новые тематические площадки, пройдет награждение победителей первого конкурса «Владимирская вишня», проходившего в преддверии фестиваля.В этот день в городе будут организованы интерактивные точки, где вы сможете попробовать вкуснейшие вишневые угощения, познакомиться с русской кухней и, конечно же, полакомиться свежей владимирской вишней.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky