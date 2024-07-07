Сергей Дурягин из Мурома дважды стал донором костного мозга Вероятность совпадения донора и...

Сергей Дурягин из Мурома дважды стал донором костного мозгаВероятность совпадения донора и реципиента – не более одного процента. Сергей Дурягин из города Мурома Владимирской области стал донором костного мозга дважды для разных пациентов.Сергей занимается оптикой. Как говорит сам герой: «Помогаем людям лучше видеть».В донорство он пришел случайно.«Наш хороший знакомый работает в «Гемохелп». Несколько лет назад у них проходила акция по типированию для вступления в регистр доноров костного мозга. Я решил: а почему бы и нет! Пошел и сдал», – рассказывает Сергей.В 2022 году на телефон Сергея поступил звонок из НМИЦ гематологии Минздрава России. Ему сообщили, что есть пациент с похожим на HLA-генотипом, которому нужна помощь.«Супруга меня поддержала. Из-за сложившихся стереотипов немного капризничала мама. Я приехал в центр, где мне все рассказали. Сдал дополнительные анализы. Повторное типирование подтвердило, что я однозначно подошел».Гемопоэтические стволовые клетки у Сергея собирали из периферической крови. По всей видимости, наш донор так хотел помочь, что необходимый объем он сдал за один день."У донора берут кровь из вены и многократно пропускают ее через специальный аппарат — сепаратор, автоматически отделяющий гемопоэтические стволовые клетки, которые будут переданы для трансплантации. Остальные компоненты крови возвращаются в кровеносную систему донора. Это похоже на сдачу тромбоцитов. Сама процедура донации занимает около пяти часов", - рассказали в НМИЦ гематологии Минздрава России.По прошествии двух лет Сергею сообщили, что с его генетическим близнецом все хорошо. Он очень ждет личной встречи.«Я раньше думал, что стволовые клетки, как и кровь, могут подойти многим людям, а оказывается, здесь все намного сложнее. Теперь я понимаю, что если один человек может подойти двум разным неродственным реципиентам, это что-то из мира фантастики».В этом году Сергею снова позвонили и сказали, что он вновь подходит в качестве потенциального донора. В помощи нуждался ребенок.Муромлянин, не раздумывая, согласился на повторную процедуру. В этот раз применялся метод эксфузии. C помощью небольшого прокола гемопоэтические стволовые клетки забирали из тазовой кости донора. Процедура длится около часа и проходит под наркозом, что исключает любые болевые ощущения. Для полной безопасности донора госпитализируют в стационар.«Были небольшие переживания из-за наркоза. Ранее у меня не было никаких процедур под наркозом. Мы справились! Команда в центре хорошая. В этот раз я еще сильнее переживаю за пациента. Взрослому с бедой справиться легче, чем ребенку».Сергей не чувствует себя героем и признается: если нужно, готов и в третий раз стать донором.«Мы просто делаем благое дело, помогаем людям. Приятно получать обратную связь, что командная работа не прошла даром. Человек действительно получил помощь, живет и радуется наравне с тобой».За благородный поступок Сергей Дурягин отмечен медалью Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации "За содействие донорскому движению" и медалью НМИЦ гематологии Минздрава России «Донору костного мозга».Фото: НМИЦ гематологии Минздрава России