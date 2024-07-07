Владимирские полицейские задержали жителя Коврова, укравшего из магазина электроинструмент В июне...

Владимирские полицейские задержали жителя Коврова, укравшего из магазина электроинструментВ июне 2024 года в полицию обратился директор одного из магазинов во Владимире по продаже техники. Мужчина сообщил, что неизвестный, находясь в торговом зале, тайно похитил со стеллажа электрический лобзик с кейсом стоимостью 20 000 рублей."Изучив запись с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, оперуполномоченные отдела уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 47-летний безработный житель города Ковров. Похищенный товар мужчина спрятал в рюкзак, после чего поспешил скрыться", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Электролобзик злоумышленник успел продать случайному знакомому.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Решается вопрос о возмещении причиненного потерпевшему материального ущербаФото сгенерировано нейросетью Kadinsky