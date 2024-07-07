Владимирские полицейские задержали жителя Коврова, укравшего из магазина электроинструмент
В июне...
Владимирские полицейские задержали жителя Коврова, укравшего из магазина электроинструмент
В июне 2024 года в полицию обратился директор одного из магазинов во Владимире по продаже техники. Мужчина сообщил, что неизвестный, находясь в торговом зале, тайно похитил со стеллажа электрический лобзик с кейсом стоимостью 20 000 рублей.
"Изучив запись с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, оперуполномоченные отдела уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 47-летний безработный житель города Ковров. Похищенный товар мужчина спрятал в рюкзак, после чего поспешил скрыться", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Электролобзик злоумышленник успел продать случайному знакомому.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Решается вопрос о возмещении причиненного потерпевшему материального ущерба
Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky