В это воскресенье, 16 ноября, владимирские гимнасты из команды «Львы» проведут важную домашнюю встречу четвертьфинала Гимнастической Премьер-Лиги. Их соперником станет команда «Tavros» из

В это воскресенье, 16 ноября, владимирские гимнасты из команды «Львы» проведут важную домашнюю встречу четвертьфинала Гимнастической Премьер-Лиги. Их соперником станет команда «Tavros» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в облправительстве. Из пресс-релиза правительства области Гимнастическая Премьер-Лига – цикл соревнований между сборными регионов России. Финал 2025 года запланирован на 7 декабря в Москве. В решающем матче встретятся