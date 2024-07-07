Во Владимире врачи-неонатологи диагностировали у маленького пациента гемолитическую болезнь...

Во Владимире врачи-неонатологи диагностировали у маленького пациента гемолитическую болезнь новорожденногоРедкий фактор крови матери (по системе Kell) стал причиной развития гемолитической болезни плода и новорожденного. Это внутриутробный иммунологический конфликт, обусловленный несовместимостью крови плода и матери по ряду антигенов.Чаще всего, иммунологический конфликт, приводящий к гемолитической болезни плода, развивается при несовместимости крови по системе Резус (Rh), когда у матери имеется резус-отрицательная кровь, а у плода – резус-положительная."Однако в редких случаях гемолитическая болезнь плода может быть связана с иммунологическими конфликтами по системам Даффи, Келл, MNSs, Кидд, Лютеран и др. Именно этот случай и обнаружили неонатологи ОДКБ у маленького пациента. Поскольку иммунологический конфликт по системе Келл не связан резус-фактором, он представляет особую сложность для диагностики. В этом случае антигены матери не повреждают собственные эритроциты, но, попадая в кровеносное русло плода, разрушают его эритроциты, что приводит к развитию гемолитической болезни плода и новорожденного, клинические проявления которой разнообразны: от легкой анемии до внутриутробной смерти", - рассказали в пресс-службе ОДКБ г. Владимира.В отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных ОДКБ ребенку была проведена операция заменного переливания крови, благодаря чему удалось побороть гипербилирубинемию и стабилизировать состояние пациента.Фото: ОДКБ г. Владимира