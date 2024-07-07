Полиция завершила расследование дела о краже топлива возле деревни Дудор.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, подозреваемый действовал не один. Совместно с группой лиц мужчина подъехал к нефтепроводу возле деревни Дудор, где и похитил около двух тонн дизельного топлива.По предварительным данным, ущерб оценивается в 100 тысяч рублей. Помимо этого, по месту жительства обвиняемого нашли коноплю, масса которой составила почти 100 грамм.На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом. Ведутся следственные мероприятия по поиску остальных участников группы.