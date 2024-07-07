Юный спортсмен из Владимира стал серебряным призером первенства России по мотокроссу В Набережных...

Юный спортсмен из Владимира стал серебряным призером первенства России по мотокроссуВ Набережных Челнах состоялись зрелищные заезды в рамках первого этапа чемпионата и первенства России по мотокроссу. Лучшие мотогонщики сразились в заездах, чтобы определить победителей в каждом классе.В мероприятии приняли участие 658 спортсменов - чего в истории российского мотокросса еще не было. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.Спортсмен из СТК «Владимир-Весна» Сурков Евгений занял второе место! Также Евгений выиграл два холшота.Холшот - это термин, используемый в мотокроссе для описания или ссылки на первого гонщика, преодолевшего вершину первого поворота. Получение холшота дает гонщику огромное конкурентное преимущество и некоторый уровень контроля в гонке.Фото: Министерство спорта Владимирской области