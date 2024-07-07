У жителя города Кольчугино сотрудники полиции изъяли 50 кустов конопли.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, житель Кольчугино обвиняется в хранении наркотиков и культивировании растений, содержащих психотропные вещества. По данным следствия, одна из комнат частного дома, принадлежащего мужчине, была оборудовано для выращивания конопли.В ходе обыска было изъято 50 кустов конопли и 10 килограмм высушенных фрагментов растения. В настоящее время проверяется возможная связь обвиняемого с продажей наркотиков на растительной основе.