Возбуждено еще одно уголовное дело по делу о кладбищенских махинаторах из Владимира. Под него попал бывший замдиректора спецкомбината ритуальных услуг. Его подозревают в использовании

Возбуждено еще одно уголовное дело по делу о кладбищенских махинаторах из Владимира. Под него попал бывший замдиректора спецкомбината ритуальных услуг. Его подозревают в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Об этом рассказали Следком и прокуратура области. Известно, что с конца сентября по декабрь прошлого года подозреваемый продавал аффилированным лицам по заведомо заниженной цене товары, принадлежащие