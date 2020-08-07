В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял решение, что региону пора переходить на третий этап снятия ограничений, введённых из-за COVID-19. Это стало возможным благодаря устойчивой тенденции к снижению заболеваемости в регионе, сообщают в пресс-службе Белого дома.Таким образом, во Владимирской области снова разрешается работать:Предприятиям торговли и сферы услуг, не ограничивая количество посетителей и площади;Образовательным учреждениям;Местам отдыха, СПА-салонам;Транспортным компаниям.При этом в регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и самоизоляция для жителей области старше 65 лет.