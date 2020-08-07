Они предназначаются для абитуриентов, поступающих в 2020 году на 1 курс на программы бакалавриата.

Они предназначаются для абитуриентов, поступающих в 2020 году на 1 курс на программы бакалавриата.В первую очередь увеличение плана приёма коснулось направлений подготовки, задействованных в области цифровой экономики. В частности, это «информационные системы и технологии», «программная инженерия», «информатика и вычислительная техника», сообщила пресс-служба ВлГУ.В итоге общее количество бюджетных мест, выделенных государством для поступающих во Владимирский госуниверситет в 2020 году на программы высшего образования и среднего профессионального образования, составило 2620. Это на 339 мест больше, чем в предыдущую приёмную кампанию.Напомним, что в 2020 году в головном вузе широкий перечень направлений и специальностей для поступления – более 200 программ подготовки по различным уровням обучения: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, СПО.Однако, следует поторопиться: прием документов на очный бюджет завершается 18 августа.