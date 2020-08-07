Рассматривается версия ухудшения состояния здоровья купавшегося.

5 августа в реке Клязьме в районе деревни Перово Вязниковского района утонул мужчина 1985 года рождения Сообщили в региональном МЧС.Установлено, что очевидец происшествия, который отдыхал на берегу вместе с женой, услышал крики о помощи, поплыл к тонущему, однако, спасти его не успел. Им же тело было извлечено на берег и передано прибывшим по сообщению сотрудникам полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Рассматривается версия ухудшения состояния здоровья купавшегося.Также известно, что данное место не являлось официально разрешённым для купания.Напомним, что с начала года на водоёмах региона произошло 16 происшествий, в результате которых погибли 11 человек, в том числе – 2 ребёнка.