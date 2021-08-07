В Доме дружбы состоялось вручение орденов Пирогова родным 11 медицинских работников, которые отдали свою жизнь в борьбе с коронавирусом. Собравшиеся почтили память погибших минутой ..

В Доме дружбы состоялось вручение орденов Пирогова родным 11 медицинских работников, которые отдали свою жизнь в борьбе с коронавирусом. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.Указом Президента РФ Владимира Путина награды удостоены:Их безвременный уход - большая потеря для владимирской медицины. Тысячи благодарных пациентов всегда будут помнить их имена.Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким.