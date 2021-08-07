Владимирские коммунальщики спешно закрасили граффити с изображением Ленина в подземном переходе напротив главного корпуса ВлГУ. В середине недели региональные СМИ о появлении портрета ..

Владимирские коммунальщики спешно закрасили граффити с изображением Ленина в подземном переходе напротив главного корпуса ВлГУ.В середине недели региональные СМИ о появлении портрета вождя пролетариата на улице Горького. В мэрии подтвердили, что появление рисунка с местными властями никто не согласовывал. Участники, организаторы «Zagfest’a» и местные коммунисты также открестились от авторства.Как пояснили в горадминистрации, за содержание объекта отвечает «Центр управления городскими дорогами». Коммунальщики оперативно закрасили портрет,