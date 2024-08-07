«Без сюрпризов»: во Владимирской области вновь прогнозируют дожди Погода в 33 регионе будет...

«Без сюрпризов»: во Владимирской области вновь прогнозируют дождиПогода в 33 регионе будет зависеть от циклона и связанного с ним атмосферного фронта. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Проглядывающее сквозь тучи Солнце позволит температуре воздуха держаться в рамках климатической нормы.В четверг, 8 августа 2024 года, ожидайте на столбике термометра отметку +23℃. К вечеру она опустится до +16℃.Северо-восточный ветер будет двигаться со скоростью 1-2 м/с.Показатель влажности - 82%.В Гидрометцентре прогнозируют пониженное атмосферное давление - 742 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений