«Без сюрпризов»: во Владимирской области вновь прогнозируют дожди
Погода в 33 регионе будет...
«Без сюрпризов»: во Владимирской области вновь прогнозируют дожди
Погода в 33 регионе будет зависеть от циклона и связанного с ним атмосферного фронта. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Проглядывающее сквозь тучи Солнце позволит температуре воздуха держаться в рамках климатической нормы.
В четверг, 8 августа 2024 года, ожидайте на столбике термометра отметку +23℃. К вечеру она опустится до +16℃.
Северо-восточный ветер будет двигаться со скоростью 1-2 м/с.
Показатель влажности - 82%.
В Гидрометцентре прогнозируют пониженное атмосферное давление - 742 мм ртутного столба.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений