По обвинению в разбое перед судом предстанут двое жителей Юрьев-Польского района.

По обвинению в разбое перед судом предстанут двое жителей Юрьев-Польского района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в феврале в городе Кольчугино. Следствие полагает, что фигуранты были пьяны и встретили мужчину, который, как посчитал один из обвиняемых, ему задолжал.Нетрезвые граждане набросились на потерпевшего, избили его и посадили в такси. Жертве угрожали, требовали денег и даже приставили к животу металлические щипцы. Испуганный гражданин перечислил фигурантам 23 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителей Юрьев-Польского района передано в суд.