Звезда российского джаза Петр Востоков выступит в Зеленом театре на ВДНХ

Звезда российского джаза Пётр Востоков и его Большой джазовый оркестр выступят 14 августа в Зеленом театре на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Востоков и его оркестр представят в Зеленом театре ВДНХ программу "Шедевры мирового JAZZа", посвященную "гигантам" оркестрового джаза разных эпох и направлений. В программе – знаменитые хиты от свит-джаза 20-х годов Пола Уайтмена до рока конца 60-х годов Бадди Рича, от развлекательного танцевального свинга до серьезных сочинений крупной формы – сюит Дюка Эллингтона, от классического мамбо Тито Пуэнте и Переса Прадо до джазовых интерпретаций музыки группы Beatles.Кроме того, артисты порадуют публику блестящей импровизацией и музыкальными сюрпризами, без которых не обходится ни одно выступление Большого джазового оркестра во главе с Востоковым.Петр Востоков – один из самых талантливых музыкантов молодого поколения, стремительно взлетевших на музыкальный олимп. Он закончил эстрадно-джазовое отделение РАМ им. Гнесиных, стал выпускником американо-российской образовательной программы Open World, в рамках которой выступил на Lionel Hampton International Jazz Festivalв США.В 2010 году совместно с джазовой певицей Дарьей Антоновой создал Большой джазовый оркестр, которым руководит. В 2020 году Востоков стал музыкантом года по версии "Радио Джаз" 89,1" и обладателем премии "Все Цвета Джаза".