Второй этап всероссийской акции проходил в период с 22 сентября по 4 октября. Владимирцы достали свои копилки и вернули в оборот 682 тысячи монет на общую сумму 2,2 млн рублей. В весе это

Второй этап всероссийской акции проходил в период с 22 сентября по 4 октября. Владимирцы достали свои копилки и вернули в оборот 682 тысячи монет на общую сумму 2,2 млн рублей. В весе это составляет 2,8 тонны, а в высоту, если сложить монетки в столбик друг на друга, 1114 метров. Чаще всего жители области приносили в