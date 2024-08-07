Программа долгосрочных сбережений: как приумножить накопления при поддержке государства? С 1...

Программа долгосрочных сбережений: как приумножить накопления при поддержке государства?С 1 января 2024 года в стране действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая поможет вам накопить средства на будущее. Государство обеспечит безопасность и выгодные условия накоплений. Ежегодное софинансирование по программе может составить до 36 000 рублей, а налоговый вычет — до 60 000 рублей. Подробнее рассказали на платформе «Объясняем.РФ»Как вступить в программу долгосрочных сбережений?Заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который является оператором программы, на сайте фонда или лично.Сделать первоначальный взнос. Это могут быть средства со счёта вашей накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).Список операторов можно найти на портале «Госуслуги».За счёт каких средств формируются сбережения в ПДС?- Ваши взносы по договору долгосрочных сбережений.- Господдержка в виде софинансирования.- Переведённые в программу ваши пенсионные накопления из системы ОПС.- Результат инвестирования, который начисляется на всю сумму ваших сбережений.Как работает ПДС?Оператором программы выступает НПФ. Он приумножит ваши взносы в ПДС, инвестируя их в финансовые инструменты с высоким потенциалом доходности и минимальным риском.Как получить софинансирование от государства?Чтобы получить от государства надбавку к вашим взносам, нужно вносить в ПДС от 2000 рублей ежегодно. Тогда вы сможете дополнительно увеличить свои накопления в программе на сумму до 36 000 рублей в год.Размер софинансирования зависит от вашего среднемесячного дохода:- Если вы зарабатываете до 80 000 рублей в месяц, то размер надбавки равен уплаченным взносам;- От 80 001 до 150 000 — половину уплаченных взносов;- Свыше 150 тысяч рублей — четверть уплаченных взносов.Стоит отметить, что единовременный взнос при переводе средств пенсионных накоплений в программу не субсидируется. Срок софинансирования со стороны государства увеличен до 10 лет.В каком случае можно получить налоговый вычет?За ваши взносы в ПДС на сумму до 400 тыс. руб. вы имеете право получить налоговый вычет:- В размере 13% — максимум 52 000 руб. ежегодно при доходе до 5 млн руб. в год;- В размере 15% — максимум 60 000 руб. ежегодно при доходе более 5 млн руб. в год.Выплаты по программе долгосрочных сбережений начнутся:- Через 15 лет после заключения договора долгосрочных сбережений;- После достижения женщинами возраста 55 лет, а мужчинами — 60 лет;- Досрочно в особых случаях, например, при потере кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения из перечня, утверждённого Правительством РФ.Как можно получать средства?- Пожизненно;- На любой срок от 10 лет или другой больший период — согласно условиям договора долгосрочных сбережений;- Единовременно — через 15 лет с даты заключения договора.Какие гарантии сохранности ваших средств в ПДС?На все внесённые средства и доход от размещения на общую сумму до 2,8 млн руб. действует гарантия сохранности, предоставляемая государством.Если вы перевели пенсионные накопления из НПФ или СФР в программу долгосрочных сбережений, компенсация увеличивается на эту сумму. Такое же правило действует для сумм софинансирования, выделенных государством, а также результата их размещения.Фото: ГТРК "Владимир"