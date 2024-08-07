Программа долгосрочных сбережений: как приумножить накопления при поддержке государства?
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Программа долгосрочных сбережений: как приумножить накопления при поддержке государства?
С 1 января 2024 года в стране действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая поможет вам накопить средства на будущее. Государство обеспечит безопасность и выгодные условия накоплений. Ежегодное софинансирование по программе может составить до 36 000 рублей, а налоговый вычет — до 60 000 рублей. Подробнее рассказали на платформе «Объясняем.РФ»
Как вступить в программу долгосрочных сбережений?
Заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который является оператором программы, на сайте фонда или лично.
Сделать первоначальный взнос. Это могут быть средства со счёта вашей накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Список операторов можно найти на портале «Госуслуги».
За счёт каких средств формируются сбережения в ПДС?
- Ваши взносы по договору долгосрочных сбережений.
- Господдержка в виде софинансирования.
- Переведённые в программу ваши пенсионные накопления из системы ОПС.
- Результат инвестирования, который начисляется на всю сумму ваших сбережений.
Как работает ПДС?
Оператором программы выступает НПФ. Он приумножит ваши взносы в ПДС, инвестируя их в финансовые инструменты с высоким потенциалом доходности и минимальным риском.
Как получить софинансирование от государства?
Чтобы получить от государства надбавку к вашим взносам, нужно вносить в ПДС от 2000 рублей ежегодно. Тогда вы сможете дополнительно увеличить свои накопления в программе на сумму до 36 000 рублей в год.
Размер софинансирования зависит от вашего среднемесячного дохода:
- Если вы зарабатываете до 80 000 рублей в месяц, то размер надбавки равен уплаченным взносам;
- От 80 001 до 150 000 — половину уплаченных взносов;
- Свыше 150 тысяч рублей — четверть уплаченных взносов.
Стоит отметить, что единовременный взнос при переводе средств пенсионных накоплений в программу не субсидируется. Срок софинансирования со стороны государства увеличен до 10 лет.
В каком случае можно получить налоговый вычет?
За ваши взносы в ПДС на сумму до 400 тыс. руб. вы имеете право получить налоговый вычет:
- В размере 13% — максимум 52 000 руб. ежегодно при доходе до 5 млн руб. в год;
- В размере 15% — максимум 60 000 руб. ежегодно при доходе более 5 млн руб. в год.
Выплаты по программе долгосрочных сбережений начнутся:
- Через 15 лет после заключения договора долгосрочных сбережений;
- После достижения женщинами возраста 55 лет, а мужчинами — 60 лет;
- Досрочно в особых случаях, например, при потере кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения из перечня, утверждённого Правительством РФ.
Как можно получать средства?
- Пожизненно;
- На любой срок от 10 лет или другой больший период — согласно условиям договора долгосрочных сбережений;
- Единовременно — через 15 лет с даты заключения договора.
Какие гарантии сохранности ваших средств в ПДС?
На все внесённые средства и доход от размещения на общую сумму до 2,8 млн руб. действует гарантия сохранности, предоставляемая государством.
Если вы перевели пенсионные накопления из НПФ или СФР в программу долгосрочных сбережений, компенсация увеличивается на эту сумму. Такое же правило действует для сумм софинансирования, выделенных государством, а также результата их размещения.
Фото: ГТРК "Владимир"