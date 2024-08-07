Городская прокуратура держит процесс завершения благоустройства территории под строгим контролем.

Контракт на сумму более 13,4 млн рублей не был выполнен в установленный срок. Работы по благоустройству историко-туристической части улицы Первомайская в Муроме должны были быть завершены к 30 июня 2024 года.По результатам проверки выяснилось, что работы на сумму свыше 7,7 млн рублей не были выполнены. Кроме того, рабочая площадка не подготовлена должным образом: отсутствуют опоры освещения. В связи с этим прокурор внес представления руководителям проекта.Городская прокуратура держит процесс завершения благоустройства территории под строгим контролем.