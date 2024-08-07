На всероссийских соревнованиях по тяжёлой атлетике «Путь к Олимпу» владимирские спортсмены завоевали два золота и одну бронзу.

На всероссийских соревнованиях по тяжёлой атлетике «Путь к Олимпу» владимирские спортсмены завоевали два золота и одну бронзу. Об этом рассказала регионального Минспорта.Состязания проходили в Москве и собрали сильнейших атлетов со всей страны.Представители Владимирской области Денис Архипов и Фёдор Миронов заняли первые места в двоеборье. Ещё один наш земляк – Матвей Никитин – выиграл бронзу.«Поздравляем спортсменов и тренерский штаб с отличным выступлением», - говорится в сообщении пресс-службы.