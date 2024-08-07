Лето можно назвать свадебной порой. За один июль брак заключили 1 026 влюбленных, это треть от количества бракосочетаний за полгода (с января по июль создано 2 828 семей). Об этом сообщили в

Лето можно назвать свадебной порой. За один июль брак заключили 1 026 влюбленных, это треть от количества бракосочетаний за полгода (с января по июль создано 2 828 семей). Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Во втором месяце лета в области поженились пары из 53 регионов страны. Это связано с Днем семьи, любви и верности. В